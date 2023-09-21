Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

    Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

    Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Bild жестко раскритиковал ФИФА.

    – ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

    – Потому что с начала конфликта [здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] позволила иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно?

    – Точно. В начале конфликта на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания.

    Распространенной практикой является оплата по частям. Но вдруг у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

    Никогда не было консультаций с ФИФА – до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выкинули. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться [туда, где опасно].

    – Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, теперь вы хотите подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

    – И для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом» и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона.

    Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в «Тоттенхэм» за ноль евро. И это никого не волнует. Мы принимаем меры по «Лиону» и «Галатасараю» по аналогичному трансферу нашего игрока Тете.

    Знаете ли вы, кто выиграет больше всего? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из «Шахтера», а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол.

    Новости по теме
    Обзор матча «Шахтер» – «Порту»: голы и лучшие моменты (видео)
    Стали известны стартовые составы на матч «Шахтер» – «Порту»: 1 тур Лиги Чемпионов
    «Шахтер» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6241

      Питерский князь 17 минут назад

      Когда ***** перестанут быть на повестке дня.
      Фашисткпя мерзасть уже достала. Сами хотели *****, теперь плачут.
      Моё мнение, нормальных оставить, если остались, бендеровцев всех отправить в Америку!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 