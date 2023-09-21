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Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

21 сентября 2023, 12:24
4

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Bild жестко раскритиковал ФИФА.

– ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

– Потому что с начала конфликта [здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] позволила иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно?

– Точно. В начале конфликта на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания.

Распространенной практикой является оплата по частям. Но вдруг у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никогда не было консультаций с ФИФА – до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выкинули. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться [туда, где опасно].

– Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, теперь вы хотите подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

– И для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом» и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона.

Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в «Тоттенхэм» за ноль евро. И это никого не волнует. Мы принимаем меры по «Лиону» и «Галатасараю» по аналогичному трансферу нашего игрока Тете.

Знаете ли вы, кто выиграет больше всего? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из «Шахтера», а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (4)
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paracetamol
1695292371
Так им и надо, тупоголовым: "Явропа нам поможет"!
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neveldomha
1695295597
Вы сами вошли в то место, откуда обычно все выходит.
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ilichkadr
1695297943
" тренировали его"? Это как? Таскали по полю жыда за хвост и цена с 6 миллионов выросла до 18 миллионов?
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Правдаруб
1695459112
Ничего удивительного в комментариях...одни нац исты,которые к тому же этого не понимают... пропаганда съела мозги
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