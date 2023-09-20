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    • Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами – ему разрешает изменять беременная девушка

    Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами – ему разрешает изменять беременная девушка

    После сентябрьских матчей за сборную Бразилии Неймар отправился в Испанию. Там его заметили в ночном клубе в компании двух девушек.

    Футболист обнимался с ними, они танцевали вокруг него.

    Девушка Неймара Бруна Бьянкарди, которая ждет ребенка от бразильца, отреагировала на дошедшую до нее информацию.

    «Я осознаю произошедшее и разочарована. Однако все мое внимание и беспокойство направлено на дочь. Это единственное, о чем я думаю», – написала Бьянкарди.

    • Летом Неймар и Бруна подписали документ, который дает право игроку изменять, но при 3 условиях.

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    Источник: Infobae

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