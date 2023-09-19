Защитник «Спартака» рассказал о предложении из Италии этим летом

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о предложении клуба из Серии А в летнее трансферное окно.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи».

Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака».

Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так – это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», – сказал Хлусевич.