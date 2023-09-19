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    • Защитник «Спартака» рассказал о предложении из Италии этим летом

    Защитник «Спартака» рассказал о предложении из Италии этим летом

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о предложении клуба из Серии А в летнее трансферное окно.

    «Агент говорил, что было предложение от «Болоньи».

    Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака».

    Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так – это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», – сказал Хлусевич.

    • Хлусевич перешел в «Спартак» в январе 2022 года.
    • Рыночная цена игрока – 5 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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