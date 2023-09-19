Определился новый соперник сборной России – матч пройдет в октябре

Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. Встреча пройдет 12 или 16 октября в России.

Игра может состояться в Москве, Санкт-Петербурге или в одном из городов на юге страны. При этом исключается вариант с «Лужниками» – в эти даты на стадионе будут менять поле.

Россия должна была сыграть с Камеруном летом, но камерунское правительство отказалось от проведения матча.

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