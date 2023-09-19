Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-легионер РПЛ назвал самое популярное матерное слово в России

    Экс-легионер РПЛ назвал самое популярное матерное слово в России

    Экс-игрок сборной ЮАР Мэттью Бут назвал самое популярное матерное слово в России.

    – За время в России успели выучить русский язык?

    – Да, но в 2009-м вернулся обратно в ЮАР и почти все забыл. Все из-за того, что в ЮАР мало русских, поэтому сложно практиковать язык.

    Но, конечно, запомнил мат. Самое популярное слово, которое слышал на играх и тренировках, это – *** [блин].

    Оно лучшее, потому что очень экспрессивное и может описать любые эмоции.

    Новости по теме
    Определился новый соперник сборной России – матч пройдет в октябре
    Тренер, выигравший чемпионат Сербии, оценил уровень Бабича из «Спартака»
    Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 