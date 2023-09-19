Экс-легионер РПЛ назвал самое популярное матерное слово в России

Экс-игрок сборной ЮАР Мэттью Бут назвал самое популярное матерное слово в России.

Бут играл за «Ростов» и «Крылья Советов» с 2003 по 2009-й год.

Он завершил карьеру в 2014 году.

– За время в России успели выучить русский язык?

– Да, но в 2009-м вернулся обратно в ЮАР и почти все забыл. Все из-за того, что в ЮАР мало русских, поэтому сложно практиковать язык.

Но, конечно, запомнил мат. Самое популярное слово, которое слышал на играх и тренировках, это – *** [блин].

Оно лучшее, потому что очень экспрессивное и может описать любые эмоции.