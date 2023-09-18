Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Орлов назвал Дзюбу тормозом «Локомотива»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Вильсон Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади.

    А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры. Потом, что-то произошло с Сергеем Пиняевым, почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Михаил Галактионов, как и Гильермо Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», – сказал Орлов.

    • В этом сезоне у Дзюбы 7 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • Он в команде с зимы.
    • Контракт Дзюбы действует до лета.

    Новости по теме
    Галактионов оценил игру Дзюбы в этом сезоне
    Тикнизян назвал игрока, от которого зависит «Локомотив» 1
    Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна» 23
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2066

      Suvorov71 13 минут назад

      Флюгер, вы оба тормоза, ты из помойки питерской и Рукаку когда то был опомоинным, вот теперь оего отмывают, но не отмоют, ведь вонь она вечна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16231

      Алексей З 1 час назад

      Все ппритензии не к Дзюбе, а к тренеру.
      Дз играет в силу своих лет и умения, а игру выстраивает Галактионов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6170

      Питерский князь 2 часа назад

      Дзюбу пол страны считает тормазом.
      Ну а Локомотив, плходу, добро пожаловать в пердив.
      :))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 