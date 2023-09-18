Орлов назвал Дзюбу тормозом «Локомотива»

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Вильсон Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади.

А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры. Потом, что-то произошло с Сергеем Пиняевым, почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Михаил Галактионов, как и Гильермо Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», – сказал Орлов.

В этом сезоне у Дзюбы 7 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

Он в команде с зимы.

Контракт Дзюбы действует до лета.

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