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    Орлов отреагировал на эмоциональные слова Карпина

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Сейчас мы хвалим «Зенит», прежде всего бразильцев, но возникают вопросы к россиянам, не только в команде из Санкт-Петербурга. При том многообразии европейского футбола, которое показывает наше телевидение, нам есть с чем сравнивать. Я сейчас подвожу к призыву главного тренера сборной России Валерия Карпина уезжать российским футболистам за рубеж, если у них появится такая возможность. За что же упрекают Карпина? Что он сказал не так? Кто-то какую-то политику сюда уже приплел... Зачем? Посыл Валерия Георгиевича максимально прост. Он говорит нашим футболистам между строк: ребята, вы индивидуально слабы. А значит, если хотите вырасти, идите туда, где более высокий уровень индивидуального мастерства. Хочешь совершенствоваться – езжай в более сильную среду.

    Ну вот сыграли мы с Катаром. И я бы не сказал, что мы превосходили соперника. Кто выделялся? Головин. Потому что он тренируется в совсем другой системе координат! Не вижу ничего плохого в том, если наши ребята уедут в европейские клубы, поднимут там свой уровень. Это только пойдет на пользу сборной. Зачем искать какой-то подвох? Мы же гордимся нашими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Никто же в данном случае политику сюда не приплетает!» – сказал Орлов.

    • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
    • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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