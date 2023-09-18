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    • «Я потерял дар речи»: Генич рассказал, как Уткин унизил его при коллегах

    «Я потерял дар речи»: Генич рассказал, как Уткин унизил его при коллегах

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вспомнил историю с Василием Уткиным, когда они работали на «НТВ-Плюс».

    «У Васи была такая замечательная привычка – каждую неделю нас собирать. Набивается комната «8-16» огромным количеством людей, и Вася «пистоны вставляет». Дошло до меня. Я к тому моменту отработал три или четыре месяца на канале. Вася просто публично высек меня практически розгами при всех. За то, что я «ни хрена не делал».

    Он сказал: «Ты пришел, рассказывая мне, что ты хочешь комментировать. А ты хоть к одному комментатору подошел, напросился в пару? Почему я должен инициировать это?»Я потерял дар речи. Не знал, что сказать. Это было унизительно для меня, потому что все на меня бросили взгляд, а я сидел в углу, понуро опустив голову. Но он был абсолютно прав, что я не проявил инициативу.

    Это была хорошая школа. После того собрания мне сразу позвонил Дементьев, Глеб Золотовский, еще кто-то. У меня отбоя не было от предложений прокомментировать в паре», – сказал Генич.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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