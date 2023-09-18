Стал известен город, в который Бакаев улетел из «Зенита»

Зелимхан Бакаев покинул расположение «Зенита».

Как пишет «Спорт-Экспресс», полузащитник улетел в Абу-Даби. В этом городе выступают три клуба высшего дивизиона ОАЭ: «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс».

Бакаев перейдет в новую команду на правах аренды. Трансферное окно в Эмиратах открыто до 21 сентября.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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