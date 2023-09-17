Головин высказался о своем капитанском дебюте в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче пятого тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:2) впервые сыграл за команду с капитанской повязкой в официальной встрече.

«Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», – сказал Головин.