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    • Зиньковский рассказал об индивидуальных беседах с Абаскалем

    Зиньковский рассказал об индивидуальных беседах с Абаскалем

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль регулярно общается с игроками индивидуально. Об этом рассказал футболист команды Антон Зиньковский.

    «Абаскаль сказал, что старается каждый день разговаривать с двумя-тремя футболистами индивидуально? Так и есть. Самый яркий или неприятный разговор? Они всегда разные. Не сказать, что какие-то неприятные.

    Есть разные моменты на период, который идeт. Например, в месяц. В месяце – несколько недель. Этот период обсуждаем – игры, которые были или моменты. Что-то подкорректировать или просто отношения и состояние – всегда по-разному проходит. Но всегда в положительном ключе. Всe нормально», – сказал Зиньковский.

    • Абаскаль в клубе 2-й сезон.
    • Контракт рассчитан до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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