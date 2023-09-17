Зиньковский рассказал об индивидуальных беседах с Абаскалем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль регулярно общается с игроками индивидуально. Об этом рассказал футболист команды Антон Зиньковский.

«Абаскаль сказал, что старается каждый день разговаривать с двумя-тремя футболистами индивидуально? Так и есть. Самый яркий или неприятный разговор? Они всегда разные. Не сказать, что какие-то неприятные.

Есть разные моменты на период, который идeт. Например, в месяц. В месяце – несколько недель. Этот период обсуждаем – игры, которые были или моменты. Что-то подкорректировать или просто отношения и состояние – всегда по-разному проходит. Но всегда в положительном ключе. Всe нормально», – сказал Зиньковский.