Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Урал» – «Факел»: 8 тур чемпионат России

    Стали известны стартовые составы на матч «Урал» – «Факел»: 8 тур чемпионат России

    Приводим стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России «Урал»«Факел». Игра начнется в 14:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Урал»: Илья Помазун, Артем Мамин, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэл Мишкич, Кики, Игорь Дмитриев, Александр Юшин, Алексей Каштанов.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Факел»: Александр Беленов (вратарь), Сергей Божин, Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Никита Моцпан, Евгений Марков.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 