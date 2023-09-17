Приводим стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России «Урал» – «Факел». Игра начнется в 14:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Артем Мамин, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэл Мишкич, Кики, Игорь Дмитриев, Александр Юшин, Алексей Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Факел»: Александр Беленов (вратарь), Сергей Божин, Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Никита Моцпан, Евгений Марков.

Главный тренер: Сергей Ташуев