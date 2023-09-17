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    • Журавель: «Манчестер – уникальный город, там работают сразу два лысых шарлатана»

    Журавель: «Манчестер – уникальный город, там работают сразу два лысых шарлатана»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от матча пятого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (1:3).

    «Манчестер и вправду уникальный город. Там работают сразу два лысых шарлатана.

    Это я начал возвращение в большой футбол с просмотра «МЮ» – «Брайтон». Эрик тен Хаг дал дебютировать Расмусу Хойлунду в старте, перестроился на ромб в полузащите, где нашлось места лучшему бомбардиру отбора Евро Скотту Мактоминею, а перед матчем тренер сказал про bad culture, которую он как Дамблдор был призван изгнать.

    Но нехорошие силы пока оказываются мощнее. «Брайтон» просто уничтожил «МЮ». это при том, что Роберто Де Дзерби сменил половину состава после победного матча с «Ньюкаслом». А механизм тренерской игры всe так же слаженно работал.

    Тен Хаг назвал происходящее плохим периодом. И там после «Баварии» у «МЮ» отличный календарь для выхода из этого плохого периода. Поeрничать над «МЮ» я, конечно, люблю, но через две-три недели всe может быть исправлено.

    Главное – приведите в чувство Каземиро и попросите ещe кого-нибудь кроме Маркуса Рэшфорда бить по воротам», – написал Журавель.

    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 12-м.
    • Впереди у команды матч Лиги чемпионов против «Баварии».
    • Тен Хаг в Манчестере 2-й сезон.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1433

      mama1991 13 минут назад

      Один, второй клоун

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      Рейтинг: +2559

      jek718875 22 минуты назад

      Тимурка маленький, а злобы как от большого

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