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    • Ещенко сказал, что не понял назначение Рианчо в «Спартак» – испанец ответил

    Ещенко сказал, что не понял назначение Рианчо в «Спартак» – испанец ответил

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на критику экс-игрока команды Андрея Ещенко.

    • Ещенко заявил, что не понял, зачем «Спартак» взял Рианчо.
    • Испанец был в команде в 2018 году.
    • Сейчас Рианчо занимает административный пост в испанском «Расинге».

    «Меня не интересует мнение Ещенко. Считаю, ему надо пойти в школу и начать читать. Не думаю, что он обладает достаточным уровнем или знанием футбола, чтобы вести дискуссию. Незнание – мать смелости!

    Напомню Андрею, что он остался за бортом команды и благодаря Раулю вернулся в нее. Хорошо быть благодарным. Удачи ему!» – сказал Рианчо.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5387

      Эном айс 56 минут назад

      Незнание - мать смелости.
      Рианчеризм.)

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