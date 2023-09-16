Ещенко сказал, что не понял назначение Рианчо в «Спартак» – испанец ответил

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на критику экс-игрока команды Андрея Ещенко.

Ещенко заявил, что не понял, зачем «Спартак» взял Рианчо.

Испанец был в команде в 2018 году.

Сейчас Рианчо занимает административный пост в испанском «Расинге».

«Меня не интересует мнение Ещенко. Считаю, ему надо пойти в школу и начать читать. Не думаю, что он обладает достаточным уровнем или знанием футбола, чтобы вести дискуссию. Незнание – мать смелости!

Напомню Андрею, что он остался за бортом команды и благодаря Раулю вернулся в нее. Хорошо быть благодарным. Удачи ему!» – сказал Рианчо.