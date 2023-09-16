ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись двумя голами в восьмом туре РПЛ. Хозяев от поражения спас мяч Федора Чалова.

В матче было два удаления.

«Крылья Советов» поднялись на второе место, ЦСКА – на шестое.

У ЦСКА в последних семи матчах одна победа в основное время.

«Крылья» не побеждают ЦСКА в Москве с 2015 года.

Россия. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Рассказов, 2; 0:2 – Салтыков, 22; 1:2 – Заболотный, 32 (с пенальти); 2:2 – Чалов, 75.

Удаления: Виллиан, 62 (вторая ж.к.) – Солдатенков, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ