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РПЛ. ЦСКА и «Крылья» сыграли вничью (2:2), в матче 2 удаления

16 сентября 2023, 16:02
26

ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись двумя голами в восьмом туре РПЛ. Хозяев от поражения спас мяч Федора Чалова.

В матче было два удаления.

«Крылья Советов» поднялись на второе место, ЦСКА – на шестое.

У ЦСКА в последних семи матчах одна победа в основное время.

«Крылья» не побеждают ЦСКА в Москве с 2015 года.

Россия. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Рассказов, 2; 0:2 – Салтыков, 22; 1:2 – Заболотный, 32 (с пенальти); 2:2 – Чалов, 75.

Удаления: Виллиан, 62 (вторая ж.к.) – Солдатенков, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (26)
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paracetamol
1694869578
Рожа играл, играл, и доигрался.
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JTherry
1694869665
Крылья после 2:0 окривели... пасы в недодачу под обрезы, фолы на ровном месте, и трусливая игра во спасение, клоун Ломаев в воротах, привозивший раз от раза, в результате, даже имея преимущество на поле после удаления Роши, с трудом спасли ничью... но игра получилась веселая, результативная...)
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derrik2000
1694869672
Даже не знаю, как охарактеризовать этот матч... То ли - "ЦИРК!", то ли - "Команды ИГРАЛИ для зрителей и в своё удовольствие". Задрожали коленки во 2-м тайме у Крылышек при 2-1, ОХ, задрожали. Ничем иным, кроме этого, я практически их игру на отбой до того, как армейцы сравняли счёт, я объяснить не могу. Жаль. Болел, естественно, за Крылья. Но КАК Салтыков не попал в ворота Акинфеева на 88-й минуте? КАК?????????????????????
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ZAITZEFF2011
1694870032
Смотреть наш футбол становится смотреть невозможно. Игроки не обучены тактически и не способны помочь своей команде. Комментаторы , говорящие что матч напрягает смешно выглядящий, показывает что спорт у нас поддерживается искусственно. Гав но , но гав но наше. Нужно признать , что уровень футбола в России очень слабый и поддерживать нужно не СМИ а футбольные школы.
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paracetamol
1694870093
Самарские пацаны куда лучше конского старья, но дыхалки молодым не хватило.
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aldo conte
1694870187
"Крылья" разочаровали. Лихое начало, а потом... Сначала Ломаев привез, потом при численном преимуществе вся команда облажалась. В общем для них ничья - это удача. А ЦСКА молодцы, Файзулаев - красавчик.
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derrik2000
1694871001
Хочу ещё "пять копеек" вставить. ))) Я о Ломаеве. Зачем его Осинкин ставит каждую игру??? Он же каждый раз косячит! Другой кипер, Овсянников, по-моему, в одном матче стоял. Вот он мне больше понравился. Или Ломаев, по мнению Осинкина, талисман Крыльев на поле??? Непохоже как-то... К продаже готовят??? Да кому он нужен!
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sochi-2013
1694872416
Файзулаев конечно вытянул ЦСКА. Наверняка, больше одного сезона в РПЛ не пробудет.
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Sviro
1694872431
Опять очко вместо трёх .... Позорники. Осинькин, мозги включи в отношении ЛОМАева
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СПбМерлин
1694884323
Опять армейцы отскочили. Опять - с помощью очень неоднозначных пенальти.
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