Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    РПЛ. ЦСКА и «Крылья» сыграли вничью (2:2), в матче 2 удаления

    ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись двумя голами в восьмом туре РПЛ. Хозяев от поражения спас мяч Федора Чалова.

    В матче было два удаления.

    «Крылья Советов» поднялись на второе место, ЦСКА – на шестое.

    У ЦСКА в последних семи матчах одна победа в основное время.

    «Крылья» не побеждают ЦСКА в Москве с 2015 года.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Рассказов, 2; 0:2 – Салтыков, 22; 1:2 – Заболотный, 32 (с пенальти); 2:2 – Чалов, 75.

    Удаления: Виллиан, 62 (вторая ж.к.) – Солдатенков, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
    Мухин из ЦСКА стал блондином 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Краснодар»: 8 тур РПЛ
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1154

      ZAITZEFF2011 24 секунды назад

      Смотреть наш футбол становится смотреть невозможно. Игроки не обучены тактически и не способны помочь своей команде. Комментаторы , говорящие что матч напрягает смешно выглядящий, показывает что спорт у нас поддерживается искусственно. Гав но , но гав но наше. Нужно признать , что уровень футбола в России очень слабый и поддерживать нужно не СМИ а футбольные школы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22216

      derrik2000 6 минут назад

      Даже не знаю, как охарактеризовать этот матч...
      То ли - "ЦИРК!", то ли - "Команды ИГРАЛИ для зрителей и в своё удовольствие".
      Задрожали коленки во 2-м тайме у Крылышек при 2-1, ОХ, задрожали.
      Ничем иным, кроме этого, я практически их игру на отбой до того, как армейцы сравняли счёт, я объяснить не могу.
      Жаль.
      Болел, естественно, за Крылья.
      Но КАК Салтыков не попал в ворота Акинфеева на 88-й минуте?
      КАК?????????????????????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30981

      JTherry 6 минут назад

      Крылья после 2:0 окривели... пасы в недодачу под обрезы, фолы на ровном месте, и трусливая игра во спасение, клоун Ломаев в воротах, привозивший раз от раза, в результате, даже имея преимущество на поле после удаления Роши, с трудом спасли ничью... но игра получилась веселая, результативная...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1806

      balam 7 минут назад

      спасибо за игру.позор бразилу-провокатору и психопату.узбекского паренька в основу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19299

      paracetamol 7 минут назад

      Рожа играл, играл, и доигрался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18746

      DVOK68 9 минут назад

      Крылышки бездарнейшея команда...крупно повезло/подфартило что сумели ничейку увезти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Asmo13 > DVOK68 1 минуту назад

      Ну да, на 10 месте за -то одаренная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7603

      Semenycch 10 минут назад

      Опять безобразное судейство в пользу ЦСКА!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 