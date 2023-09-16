ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись двумя голами в восьмом туре РПЛ. Хозяев от поражения спас мяч Федора Чалова.
В матче было два удаления.
«Крылья Советов» поднялись на второе место, ЦСКА – на шестое.
У ЦСКА в последних семи матчах одна победа в основное время.
«Крылья» не побеждают ЦСКА в Москве с 2015 года.
Россия. РПЛ. 8-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Рассказов, 2; 0:2 – Салтыков, 22; 1:2 – Заболотный, 32 (с пенальти); 2:2 – Чалов, 75.
Удаления: Виллиан, 62 (вторая ж.к.) – Солдатенков, 90+1.
Источник: «Бомбардир»