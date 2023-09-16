Личка оценил дебют Бителло за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о дебюте Бителло.

Бразилец перешел в московскую команду в последний день трансферного окна, а вчера сыграл против «Пари НН» (1:1).

– Бителло сегодня показал хорошее движение, мог забить и отдать голевую передачу. Можете оценить его дебют?

– Уверен, что такие футболисты дают качество и улучшают нашу игру в нападении. Такие игроки как он, Карраскаль, Чавес, Нгамале, Смолов привносят в наш футбол другую культуру игры. Я рад, что Бителло смог выйти на поле на полчаса. Он приехал только в среду, провел только одну тренировку с командой. Теперь он уже почувствовал уровень РПЛ. Я уверен, что он нам поможет.