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    • Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно называет его ноунеймом

    Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно называет его ноунеймом

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на критику со стороны Александра Мостового.

    • Экс-игрок сборной России регулярно называет Абаскаля ноунеймом.
    • Испанец в «Спартаке» год, до этого он тренировал «Базель».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    – Вы знаете Александра Мостового?

    – Знаю. Это он не знает, кто я.

    – Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?

    – Приведу такую цитату. «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

    Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

    – А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12-13?

    – Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…

    – Дарко Ковачевич?

    – Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6047

      Питерский князь 27 минут назад

      Не фига себе, а на спортсе, это интервью занимает больше места.
      Бомбардирщики молодцы.
      :))))

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