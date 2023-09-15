Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно называет его ноунеймом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на критику со стороны Александра Мостового.

Экс-игрок сборной России регулярно называет Абаскаля ноунеймом.

Испанец в «Спартаке» год, до этого он тренировал «Базель».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

– Вы знаете Александра Мостового?

– Знаю. Это он не знает, кто я.

– Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?

– Приведу такую цитату. «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

– А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12-13?

– Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…

– Дарко Ковачевич?

– Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей.