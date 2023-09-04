Мостовой: «Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Про Абаскаля я всe сказал ещe полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своeм мнении. У него всe хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие.

Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всe здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», – сказал Мостовой.