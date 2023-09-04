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    • Мостовой: «Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется»

    Мостовой: «Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «Про Абаскаля я всe сказал ещe полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своeм мнении. У него всe хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие.

    Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всe здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2023 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 19:51

      ноунейм... это кто? Есть русское слово? Он умней Абаскаля... не быть ему тренером...

      0
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 4 сентября, 18:49

      То что Мостовой не знает Абаскаля-это не показатель.Каждый начинающий тренер,как тренер тоже начинает с нуля,даже если он был великим футболистом.И не факт,что с великого футболиста,может получиться хотя-бы хороший тренер.

      2
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      Рейтинг: +1321

      k611 4 сентября, 18:28

      Сам не имеет тренерского опыта, а оценки даёт. Это мягко говоря не корректно с его стороны. Лучше бы молчал...

      2
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 4 сентября, 18:23

      Давай названия себе, а не другим. Это дружеский совет, ведь в жизни может возникнуть ситуация, когда наклеивание ярлыков принесет вред твоему здоровью.

      2
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