Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Ветеран ЦСКА назвал Карпина предателем и паразитом

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за слова о том, что он может уйти из национальной команды в ближайшее время.

    «Через три месяца может уехать? Ну, теперь есть полное объяснение его советам относительно того, чтобы наши ребята уезжали играть в другие чемпионаты.

    Видимо, он и сделал такое заявление, чтобы разорвать контракт с РФС. Чтобы ему заплатили деньги. Посмотрим, как на это отреагирует РФС.

    Как этому относиться? Есть патриоты, а есть предатели. Этим всe сказано. Больше не хочу даже говорить. Черт с ним, с паразитом», – сказал Пономарев.

    • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
    • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

    Новости по теме
    Карпин допустил, что будет тренировать «Ростов» всю жизнь
    «Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар
    «Мне стыдно за него – это не тренер!»: Тарасова осудила Карпина за резонансное заявление 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5348

      Эном айс 4 минуты назад

      Пономарёв,при всём уважении ,начинает напоминать покойного ныне Рейнгольда (тоже при всём уважении).
      Тот же заработок на ровном месте и та же ересь в псевдогневных памфлетах..
      Не прожить на пенсию ветеранам.(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 