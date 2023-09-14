Ветеран ЦСКА назвал Карпина предателем и паразитом

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за слова о том, что он может уйти из национальной команды в ближайшее время.

«Через три месяца может уехать? Ну, теперь есть полное объяснение его советам относительно того, чтобы наши ребята уезжали играть в другие чемпионаты.

Видимо, он и сделал такое заявление, чтобы разорвать контракт с РФС. Чтобы ему заплатили деньги. Посмотрим, как на это отреагирует РФС.

Как этому относиться? Есть патриоты, а есть предатели. Этим всe сказано. Больше не хочу даже говорить. Черт с ним, с паразитом», – сказал Пономарев.