Карпин допустил, что может уйти из «Ростова» и сборной в ближайшее время

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что получал предложение возглавить сборную Армении.

– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении?

– Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.

– Мы знаем, что вами интересовались на Ближнем Востоке.

– Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ######». Плюну на все – и все.

– Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?

– Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим.

– Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?

– Сложно.