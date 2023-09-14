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    • Карпин допустил, что может уйти из «Ростова» и сборной в ближайшее время

    Карпин допустил, что может уйти из «Ростова» и сборной в ближайшее время

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что получал предложение возглавить сборную Армении.

    – Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении?

    – Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.

    – Мы знаем, что вами интересовались на Ближнем Востоке.

    – Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ######». Плюну на все – и все.

    – Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?

    – Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим.

    – Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?

    – Сложно.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1338

      k611 14 минут назад

      В данный период времени сложно быть тренером сборной. Конкретных турнирных задач нет. Только непонятные товарняки. Мотивации рвать жилы в таких матчах у футболистов нет.

      0
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      Рейтинг: +6874

      Давид59 26 минут назад

      Странно, что Валеру держат на этой должности. Его взгляды на жизнь никак не соответствуют тому о чём трендят в телевизоре.

      0
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      Рейтинг: +2552

      ALEX ML 1 час назад

      ребенок будет фашистом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19669

      NewLife > ALEX ML 38 минут назад

      А ты, как был дураком, так дураком и останешься. Больше смотри ящик, это укрепляет дебилизм.

      2
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      Рейтинг: +14928

      Skull_Boy 1 час назад

      Карпин тренер хороший, но заигрывается пытаясь выиграть что-то без подпивки состава, но это нереально и это видно сейчас, что было в прошлом сезоне и на данный момент

      0
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      Рейтинг: +41

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      У Флика оригинальные методы тренировок, пример с гусями впечатляет, его надо пригласить тренировать сборную России по футболу.

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