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    Все назначения судей на матчи 8-го тура РПЛ

    РФС назначил судей на матчи 8-го тура РПЛ.

    15 сентября (пятница)

    «Динамо» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

    16 сентября (суббота)

    ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

    «Ахмат»«Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Олег Соколов.

    «Спартак» – «Сочи»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Балтика» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

    17 сентября (воскресенье)

    «Урал» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

    «Рубин» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Локомотив» – «Оренбург»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

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    Источник: сайт РФС

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