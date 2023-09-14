«Мне стыдно за него – это не тренер!»: Тарасова осудила Карпина за резонансное заявление

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала резонансное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать.

Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. Очень интересно!

Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала Тарасова.