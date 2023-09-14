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    • «Мне стыдно за него – это не тренер!»: Тарасова осудила Карпина за резонансное заявление

    «Мне стыдно за него – это не тренер!»: Тарасова осудила Карпина за резонансное заявление

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала резонансное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать.

    Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. Очень интересно!

    Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала Тарасова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      TESters 32 минуты назад

      Совсем крыша поехала)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +725

      111ax 38 минут назад

      а что он не так сказал? пусть едут опыта набираться, в РПЛ освободят место для других. Это же только конкуренции на пользу. Да еще и зарплаты им будут платить не из бюджета

      0
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      Рейтинг: +6923

      Антибиотик 45 минут назад

      Пока нашему футболу везде путь закрыт, пусть Карпин остается. А кто сейчас из тренеров пойдет тренировать команду страны и главное для чего?

      0
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      Рейтинг: +57074

      MaxRnD 1 час назад

      Бабка окончательно с катушек слетела

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6034

      Питерский князь 1 час назад

      Да что с Карпина взять?
      Лучше бы побеждал, да баб целовал, как в Испании.
      А он не дает нашим играть, да еще и пиТарасовский.

      0
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      Рейтинг: +473

      mikatv 1 час назад

      Вот же старая продажная гадина. А когда она в Штатах школу открыла и пачками русских фигуристов туда вытаскивала ничего не жало?

      4
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      Рейтинг: +12368

      ВетеR 1 час назад

      рвёт пуканы у жополизов
      чей выход следующий?)

      1
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