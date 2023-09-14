Российская лыжница Степанова прокомментировала поцелуй Рубиалеса и Эрмосо

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о скандальном поцелуе Луиса Рубиалеса с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.

Рубиалес подвергся критике, после которой вынужден был покинуть свой пост.

«Мне категорически не нравится то, что босс позволил себе по отношению к подчиненной. Но еще больше не нравится, когда расплата за действия не соответствует проступку. Мужик не прав был целую секунду примерно, может быть, две. За это надо его отругать, оштрафовать, возможно, заставить извиниться. Чтобы впредь неповадно было. Но делать из него чудовище – глупо и нечестно.

Представьте на секунду, что руководитель федерации – женщина средних лет и она в эмоциональном порыве поцеловала на сцене молодого спортсмена, был бы такой же скандал?

Женщины могут и должны бороться против сексизма и за настоящее равноправие – но не такими методами. Мы так ничего не выиграем», – сказала Степанова.

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