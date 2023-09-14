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    Семак оценил подписание Изидора из «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Вильсона Изидора.

    • 23-летний французский форвард перешел в петербургскую команду на правах аренды.
    • У «Зенита» будет обязательное право выкупа игрока.

    «Изидор – очень талантливый игрок. Он, начиная с зимы, обозначил «Локомотиву», что хотел бы уйти, но у него не получилось. Летом не получилось договориться с клубом во Франции. Получилось у нас договориться.

    Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. В схеме с двумя нападающими иметь всего двух форвардов – очень мало.

    Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – сказал Семак.

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    Источник: телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух»

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    Сегодня, 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6871

      Давид59 27 минут назад

      Поглядим, поглядим. Типаж Касьеры. Вот и сравним. Конкуренция всегда была на пользу.

      0
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      Рейтинг: +6010

      Питерский князь 1 час назад

      Это нельзя назвать супертрансфером!
      Модно назвать спорной арендой!

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