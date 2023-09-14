Семак оценил подписание Изидора из «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Вильсона Изидора.

23-летний французский форвард перешел в петербургскую команду на правах аренды.

У «Зенита» будет обязательное право выкупа игрока.

«Изидор – очень талантливый игрок. Он, начиная с зимы, обозначил «Локомотиву», что хотел бы уйти, но у него не получилось. Летом не получилось договориться с клубом во Франции. Получилось у нас договориться.

Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. В схеме с двумя нападающими иметь всего двух форвардов – очень мало.

Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – сказал Семак.

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