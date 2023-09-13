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    Игрока «Ноттингем Форест» дисквалифицировали за ставки

    Защитник «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло уличен в совершении ставок. На нем 375 нарушений соответствующего регламента.

    Игрок дисквалифицирован на пять месяцев условно. Также Тоффоло выплатит штраф в 20,9 тысячи фунтов стерлингов.

    Тоффоло передавал информацию и сам заключал пари на свои матчи в 2014-2017 годах. Более подробную информацию FA обещает раскрыть позже.

    • 28-летний Тоффоло стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у него нет матчей.
    • Всю карьеру Тоффоло проводит на родине.

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    Источник: ВВС

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    13.09.2023 23:34
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