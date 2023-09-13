Игрока «Ноттингем Форест» дисквалифицировали за ставки

Защитник «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло уличен в совершении ставок. На нем 375 нарушений соответствующего регламента.
Игрок дисквалифицирован на пять месяцев условно. Также Тоффоло выплатит штраф в 20,9 тысячи фунтов стерлингов.
Тоффоло передавал информацию и сам заключал пари на свои матчи в 2014-2017 годах. Более подробную информацию FA обещает раскрыть позже.
- 28-летний Тоффоло стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ у него нет матчей.
- Всю карьеру Тоффоло проводит на родине.
Источник: ВВС