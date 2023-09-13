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    • Жирков считает, что российское команды могут выиграть два еврокубка

    Жирков считает, что российское команды могут выиграть два еврокубка

    Экс-игрок сборной России Юрий Жирков сравнил свое поколение футболистов с нынешним.

    – Ваше поколение футболистов было более талантливым, чем нынешние ребята. Почему?

    – Тяжело сказать. Молодые ребята, как вы и сказали, нигде не играют. Им негде себя показать. О чем можно говорить? Если бы они сейчас играли отборочные на чемпионат мира и обыгрывали бы команды, можно было бы говорить обратное.

    – Вы верите, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Или даже Лигу чемпионов?

    – Сейчас есть третий кубок – Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6869

      Давид59 9 минут назад

      В лиге конференций играют те же испанские, итальянские, немецкие и английские клубы. И никак не средняя азия и не Катар. Надеюсь посыл понятен.

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