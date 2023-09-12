«Приношу соболезнования»: Тарасова – о российском футболе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах сборной России после ничьей с Катаром (1:1).
– Как оцените последние три результата сборной России по футболу?
– Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания.
- Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
- Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
- Сборная России отстранена от официальных матчей.
Источник: «Матч ТВ»