«Приношу соболезнования»: Тарасова – о российском футболе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах сборной России после ничьей с Катаром (1:1).

– Как оцените последние три результата сборной России по футболу?

– Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания.