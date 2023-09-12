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    «Приношу соболезнования»: Тарасова – о российском футболе

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах сборной России после ничьей с Катаром (1:1).

    – Как оцените последние три результата сборной России по футболу?

    – Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания.

    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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