Мамаев объяснил, зачем перевел бывшей супруге 1,5 миллиона рублей с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

Экс-игрок сборной России Павел Мамаев прокомментировал перевод 1 миллиона 450 тысяч рублей бывшей жене после победы в шоу «Выжить в Дубае».

– Ранее говорили, что сумму за победу вы отправите на благотворительность. Уже решили, что это будет?

– Да, деньги мы отправим на благотворительность. Это точно не будут фонды, где мы не будем понимать, как и куда эти деньги уйдут. Запросы уже есть, но мы отберем тех людей, кому помощь нужна здесь и сейчас. Будем уже точечно отправлять эти деньги. В приоритете, конечно, дети. Хочется помочь им.

– Однако не все поверили в вашу искренность. Понимаете, о ком конкретно речь?

– Мне без разницы, кто верит, а кто нет. Думаю, что с такими вещами не шутят. Это очень серьезный вопрос. Если эти люди думают так, то грош цена этим людям.

– Ваша бывшая супруга Алана Мамаева сомневалась в этом. Также она выложила фотографию в соцсетях, где сказано, что вы перевели ей алименты в размере 1 450 000 рублей.

– С выигрыша я честно отправил алименты в размере 1 450 000 рублей, которые полагаются моей дочери. Все, как решил суд. А как она там реагирует, мне неинтересно. Я не слежу за этим, мне без разницы. То, что я обязан выполнить в отношении дочери, я выполнил.