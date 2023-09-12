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    • Мамаев объяснил, зачем перевел бывшей супруге 1,5 миллиона рублей с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

    Мамаев объяснил, зачем перевел бывшей супруге 1,5 миллиона рублей с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

    Экс-игрок сборной России Павел Мамаев прокомментировал перевод 1 миллиона 450 тысяч рублей бывшей жене после победы в шоу «Выжить в Дубае».

    – Ранее говорили, что сумму за победу вы отправите на благотворительность. Уже решили, что это будет?

    – Да, деньги мы отправим на благотворительность. Это точно не будут фонды, где мы не будем понимать, как и куда эти деньги уйдут. Запросы уже есть, но мы отберем тех людей, кому помощь нужна здесь и сейчас. Будем уже точечно отправлять эти деньги. В приоритете, конечно, дети. Хочется помочь им.

    – Однако не все поверили в вашу искренность. Понимаете, о ком конкретно речь?

    – Мне без разницы, кто верит, а кто нет. Думаю, что с такими вещами не шутят. Это очень серьезный вопрос. Если эти люди думают так, то грош цена этим людям.

    – Ваша бывшая супруга Алана Мамаева сомневалась в этом. Также она выложила фотографию в соцсетях, где сказано, что вы перевели ей алименты в размере 1 450 000 рублей.

    – С выигрыша я честно отправил алименты в размере 1 450 000 рублей, которые полагаются моей дочери. Все, как решил суд. А как она там реагирует, мне неинтересно. Я не слежу за этим, мне без разницы. То, что я обязан выполнить в отношении дочери, я выполнил.

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    Источник: «Матч ТВ»

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