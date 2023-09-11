Мамаев перевел бывшей жене алименты с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

Она бы еще свои месячные на обсуждение выносила.
Алана Мамаева, бывшая супруга экс-игрока ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила о том, что спортсмен перечислил ей крупную сумму в качестве алиментов.
- Мамаев стал победителем шоу «Выжить в Дубае».
- Он заявил, что отдаст приз 10 миллионов рублей на благотворительность.
- Алана ему не поверила: «У собственного ребенка высуживает последнее».
Бывшая супруга Мамаева опубликовала скриншот денежного перевода от Павла на сумму 1 миллион 450 тысяч рублей с подписью «Алименты с приза за победу в шоу».
«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона [по решению суда о разделе имущества], а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво!» – подписала скриншот Алана Мамаева.