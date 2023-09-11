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    • Мамаев перевел бывшей жене алименты с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

    Мамаев перевел бывшей жене алименты с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

    Алана Мамаева, бывшая супруга экс-игрока ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила о том, что спортсмен перечислил ей крупную сумму в качестве алиментов.

    • Мамаев стал победителем шоу «Выжить в Дубае».
    • Он заявил, что отдаст приз 10 миллионов рублей на благотворительность.
    • Алана ему не поверила: «У собственного ребенка высуживает последнее».

    Бывшая супруга Мамаева опубликовала скриншот денежного перевода от Павла на сумму 1 миллион 450 тысяч рублей с подписью «Алименты с приза за победу в шоу».

    «Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона [по решению суда о разделе имущества], а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво!» – подписала скриншот Алана Мамаева.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5966

      Питерский князь 1 час назад

      Она бы еще свои месячные на обсуждение выносила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57051

      MaxRnD 1 час назад

      Чайка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6252

      fakeid 1 час назад

      я чего-то, наверное, не понимаю. а нахера она ему переводила 3 ляма? пояснительную бригаду, плиз.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2993

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      Похмелись,почеши репу и подумай хорошо если мозги еще остались)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6252

      fakeid > Болотоход 1 час назад

      суй рыло в болото и булькай. твоя ежедневная тренировка, в принципе, на другую ты не способен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2993

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      Видишь ты какой злой и психически обиженный))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3949

      acor94 > Болотоход 1 час назад

      Вопрос до сих пор открыт: зачем она переводила? А главное накуя?

      0
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      Рейтинг: +57051

      MaxRnD > acor94 46 минут назад

      там же чёрным по белому:
      [по решению суда о разделе имущества]

      0
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      Рейтинг: +3949

      acor94 > MaxRnD 41 минуту назад

      Вероятно, когда я читал первый раз, этого не было. Новость была изменена.

      0
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      Рейтинг: +3949

      acor94 1 час назад

      На год вполне хватит. Че она ноет то?

      1
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