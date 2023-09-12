Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.
– Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.
– Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.
– В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?
– Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются.
- Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.