Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

– Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.

– Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

– В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?

– Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются.