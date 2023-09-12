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  • Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

12 сентября 2023, 20:45
14

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

– Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.

– Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

– В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?

– Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются.

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Тимощук Анатолий Фернандес Марио
Комментарии (14)
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erybov1965
1694541490
Меня уже не удивляют некоторые игроки и тренера.Они все уже давно,больше "европейцы",чем "россияне".И взгляды и понятия,и желания,и ценности у них больше "европейские".Тимощуку говорят,что Фернандеса считают болельщики предателем,а он в ответ говорит о его профессионализме.Потом обращают внимание на празднование Фернандесом гола,а он отвечает о праздновании гола всей скамейкой команды.Сразу вспоминается сцена с участием Райкина о "колесах".
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timon2401
1694544057
ну какой клуб такие и тренера с игроками((( пох на человеческие ценности и морали
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Январь 59
1694544066
А что тогда делать Дзюбе, Смолову, Ионову, эти игроки что вообще не имеют права праздновать забитие гола?
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Snek
1694552849
Бежать и праздновать со скамейки гол бывшей команде, в которой провёл 10 лет - это обычное рядовое событие?
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