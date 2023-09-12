Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

    Тимощук ответил на критику Фернандеса из-за забега после гола в ворота ЦСКА

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

    – Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.

    – Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

    – В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?

    – Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются.

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    Новости по теме
    «На месте Фернандеса не смог бы смотреть друзьям в глаза»: Лайзанс – о Марио в «Зените» 8
    Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА 7
    В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация 6
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2536

      Январь 59 1 час назад

      А что тогда делать Дзюбе, Смолову, Ионову, эти игроки что вообще не имеют права праздновать забитие гола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +599

      timon2401 1 час назад

      ну какой клуб такие и тренера с игроками((( пох на человеческие ценности и морали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      erybov1965 2 часа назад

      Меня уже не удивляют некоторые игроки и тренера.Они все уже давно,больше "европейцы",чем "россияне".И взгляды и понятия,и желания,и ценности у них больше "европейские".Тимощуку говорят,что Фернандеса считают болельщики предателем,а он в ответ говорит о его профессионализме.Потом обращают внимание на празднование Фернандесом гола,а он отвечает о праздновании гола всей скамейкой команды.Сразу вспоминается сцена с участием Райкина о "колесах".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5977

      Питерский князь 2 часа назад

      Кони хотели, чтобы он сжался в калачик и сасал большой палец.
      Весь матч орали и никуя!
      Молодец Марио!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 