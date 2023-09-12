Тренер «Гремио» подтвердил переход игрока олимпийской сборной Бразилии в «Динамо»

Главный тренер «Гремио» Ренато Порталуппи сообщил, что полузащитник Бителло перейдет в «Динамо».

«Хотите правды? Правда в том, что он уйдет, если они (агенты) умеют делить деньги. Вы понимаете? Проблема в этом. Именно из-за этой проблемы он до сих пор не ушел, но я верю, что он уйдет», – сказал Порталуппи.