Стало известно, во сколько «Динамо» обойдется трансфер Бителло

Админ, херню не пиши.
Представитель Бителло: «Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию»
Раскрыты финансовые условия возможного перехода полузащитника «Гремио» Бителло в «Динамо».
Общие выплаты за трансфер могут составить 13,5 миллиона евро:
- 10 миллионов – сумма сделки;
- 2,5 миллиона – агентские выплаты;
- 1 миллион – подъемные футболисту.
Сообщалось, что Бителло не хочет играть в России, но есть вероятность, что его переубедит восьмикратное увеличение зарплаты.