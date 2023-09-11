Стало известно, во сколько «Динамо» обойдется трансфер Бителло

Раскрыты финансовые условия возможного перехода полузащитника «Гремио» Бителло в «Динамо».

Общие выплаты за трансфер могут составить 13,5 миллиона евро:

10 миллионов – сумма сделки;

2,5 миллиона – агентские выплаты;

1 миллион – подъемные футболисту.

Сообщалось, что Бителло не хочет играть в России, но есть вероятность, что его переубедит восьмикратное увеличение зарплаты.