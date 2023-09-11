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    • Стало известно, во сколько «Динамо» обойдется трансфер Бителло

    Стало известно, во сколько «Динамо» обойдется трансфер Бителло

    Раскрыты финансовые условия возможного перехода полузащитника «Гремио» Бителло в «Динамо».

    Общие выплаты за трансфер могут составить 13,5 миллиона евро:

    • 10 миллионов – сумма сделки;
    • 2,5 миллиона – агентские выплаты;
    • 1 миллион – подъемные футболисту.

    Сообщалось, что Бителло не хочет играть в России, но есть вероятность, что его переубедит восьмикратное увеличение зарплаты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2023 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      2easy 1 час назад

      Админ, херню не пиши.
      Представитель Бителло: «Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию»

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