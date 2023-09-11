Игрок олимпийской сборной Бразилии дал ответ на предложение «Динамо»

Вранье!
Жоао Хеманн, представитель полузащитника бразильского «Гремио» Бителло, отреагировал на новость о нежелании своего клиента переходить в московское «Динамо».
Ранее бразильские СМИ сообщили, что Бителло наотрез отказался играть в чемпионате России.
«Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию»,
Полузащитник «Гремио» Бителло не перейдет в «Динамо», сообщает GauchaZH.
«Гремио» согласился продать футболиста в «Динамо» за 10 миллионов евро, но бразилец не захотел переезжать в Россию.
- Бителло – игрок олимпийской сборной Бразилии.
- Трансферное окно в России закроется 14 сентября.