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    • Игрок олимпийской сборной Бразилии дал ответ на предложение «Динамо»

    Игрок олимпийской сборной Бразилии дал ответ на предложение «Динамо»

    Полузащитник «Гремио» Бителло не перейдет в «Динамо», сообщает GauchaZH.

    «Гремио» согласился продать футболиста в «Динамо» за 10 миллионов евро, но бразилец не захотел переезжать в Россию.

    • Бителло – игрок олимпийской сборной Бразилии.
    • Трансферное окно в России закроется 14 сентября.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      StarDinam 10 минут назад

      Вранье!
      Жоао Хеманн, представитель полузащитника бразильского «Гремио» Бителло, отреагировал на новость о нежелании своего клиента переходить в московское «Динамо».

      Ранее бразильские СМИ сообщили, что Бителло наотрез отказался играть в чемпионате России.

      «Это фейковая новость. Бителло никогда не говорил, что не хочет играть в России. Мы завершаем некоторые детали его контракта. Возможно, завтра футболист вылетит в Россию»,

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      Рейтинг: +5966

      Питерский князь 45 минут назад

      Он не захотел переезжать в Динамо.
      Будем реалистами, кому нужен второсортный клубишка из мАсквы?

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      Рейтинг: +10

      StarDinam > Питерский князь 9 минут назад

      Вы не реалист, а просто болтун. Игрок едет в ДИНАМО

      0
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