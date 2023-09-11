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    «Динамо» близко к покупке бразильца за 10 миллионов

    Полузащитник «Гремио» Бителло может перейти в «Динамо» за 10 миллионов евро.

    Подробности возможного трансфера обнародовал журналист Фабио Алейшо.

    «По моей информации, «Динамо» действительно предложило 10 миллионов евро за Бителло.

    «Гремио» принял предложение. Теперь все зависит от игрока.

    «Гремио» сделает все возможное, чтобы Бителло играл за «Динамо». Бразильскому клубу очень нужны деньги.

    Некоторые источники сообщают мне, что решение может быть принято в понедельник. Похоже, игрок уже готов играть в России», – написал Алейшо в своем телеграм-канале.

    • Бителло – игрок олимпийской сборной Бразилии.
    • Трансферное окно в России закроется 14 сентября.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2987

      Болотоход 21 минуту назад

      Через час! Аль-бзянить перехватит игрока у Динамо!

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