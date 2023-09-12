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    • Юрист Черчесова прокомментировал возможное назначение тренера в «Спартак»

    Юрист Черчесова прокомментировал возможное назначение тренера в «Спартак»

    Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, высказался о возможном приходе тренера в «Спартак»

    «Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут.

    По поводу «Спартака», то мы не разговаривали. Но все знают его отношение к этому клубу. Если он придет в «Спартак», если до этого вдруг дойдет, то цель будет одна [чемпионство].

    Я оказываю юридическое сопровождение Черчесову, я не его агент. И в принципе у него агента некогда не было и не будет. Наверное, если кто-то будет связываться, это в первую очередь напрямую. Но насколько я знаю, таких разговоров пока не было», – сказал Агузаров ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • При нем команда заняла в РПЛ 2-е место.
    • Черчесов в июле был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:28
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3200

      alefreddy 36 минут назад

      Только Юран поможет а не юрист тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1252

      Semargl18 1 час назад

      Дядя не надо... Какой Черчесов.. к хренам эти усы позора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5988

      Питерский князь 2 часа назад

      А вот я бы, доверил бы Черчесову вывести срамтак в пердив.
      :)))

      1
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