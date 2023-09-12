Юрист Черчесова прокомментировал возможное назначение тренера в «Спартак»

Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, высказался о возможном приходе тренера в «Спартак»

«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут.

По поводу «Спартака», то мы не разговаривали. Но все знают его отношение к этому клубу. Если он придет в «Спартак», если до этого вдруг дойдет, то цель будет одна [чемпионство].

Я оказываю юридическое сопровождение Черчесову, я не его агент. И в принципе у него агента некогда не было и не будет. Наверное, если кто-то будет связываться, это в первую очередь напрямую. Но насколько я знаю, таких разговоров пока не было», – сказал Агузаров ютуб-каналу «Это футбол, брат!».