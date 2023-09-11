Мостовой высоко оценил потенциал Пиняева

Александр Мостовой считает, что вингер «Локомотива» Сергей Пиняев способен заиграть в любой лиге мира.

– Сможет ли Пиняев уехать в следующем сезоне в Европу?

– Я, когда три года назад его увидел, сказал, что через 2-3 года он будет в сборной. Его природа наградила такими данными, что грех ими не пользоваться.

Если бы меня в 16 лет наградили такими данными... Там такая взрывная скорость – это сумасшествие просто. Конечно, он уедет в любую лигу, если захотят.

Футбол одинаково везде прост, в любой стране. Другое дело, что подходы немножко разные. Он должен от комфортных условий отказаться на начальном этапе, чтобы себя проявить и зарекомендовать.

Всe остальное у него есть. Если он выдержит это, то останется там и будет прогрессировать.

Взять пример Головина: уехал в 21 год – пожалуйста, уже шестой год во Франции. Я сам там играл, поэтому знаю, что это. Хотя многие скептики говорили, что зачем он туда едет. Сейчас он чувствует себя там сильным, одним из лучших.