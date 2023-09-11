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    Мостовой высоко оценил потенциал Пиняева

    Александр Мостовой считает, что вингер «Локомотива» Сергей Пиняев способен заиграть в любой лиге мира.

    – Сможет ли Пиняев уехать в следующем сезоне в Европу?

    – Я, когда три года назад его увидел, сказал, что через 2-3 года он будет в сборной. Его природа наградила такими данными, что грех ими не пользоваться.

    Если бы меня в 16 лет наградили такими данными... Там такая взрывная скорость – это сумасшествие просто. Конечно, он уедет в любую лигу, если захотят.

    Футбол одинаково везде прост, в любой стране. Другое дело, что подходы немножко разные. Он должен от комфортных условий отказаться на начальном этапе, чтобы себя проявить и зарекомендовать.

    Всe остальное у него есть. Если он выдержит это, то останется там и будет прогрессировать.

    Взять пример Головина: уехал в 21 год – пожалуйста, уже шестой год во Франции. Я сам там играл, поэтому знаю, что это. Хотя многие скептики говорили, что зачем он туда едет. Сейчас он чувствует себя там сильным, одним из лучших.

    • 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
    • Сегодня игрок «Локо», вероятно, примет участие в товарищеской встрече между Россией и олимпийской сборной Египта.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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