Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Динияр Билялетдинов высказался о трансфере нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».
Он перешел в петербургский клуб на правах аренды.
– Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит».
– Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.
А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента.
Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»