Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Динияр Билялетдинов высказался о трансфере нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

Он перешел в петербургский клуб на правах аренды.

– Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит».

– Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.

А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента.

Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет.