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  • Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

11 сентября 2023, 07:42
6

Динияр Билялетдинов высказался о трансфере нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

Он перешел в петербургский клуб на правах аренды.

– Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит».

– Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.

А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента.

Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет.

  • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
  • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
  • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
  • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Билялетдинов Динияр Изидор Вильсон
Комментарии (6)
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nik55
1694412952
в голове только деньги----просто кто то подсказал давай к нашей дойной корове
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Alemann
1694415263
Я не понимаю, зачем он Зениту. Сомневаюсь, что это новый Малком.
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cska1948
1694417429
Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» --------------- Как зачем? За деньгами!
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Дядя Серёжа
1694421701
Человек не ищщет лёгких путей к славе, уходит в задрипанную команду своей игрой вывести её и её борлнльщиков....
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Garrincha58
1694428392
сам Изя понятно зачем перешёл, а вот мне не понятно зачем он Зениту вопрос надо так ставить
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