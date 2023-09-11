Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

    Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

    Динияр Билялетдинов высказался о трансфере нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

    Он перешел в петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

    – Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит».

    – Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.

    А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: «Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать». А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента.

    Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

    Новости по теме
    Агент Изидора считает «Зенит» самым большим клубом России 3
    Мостовой высказался о трансфере Изидора из «Локомотива» в «Зенит» 1
    Малком отреагировал на трансфер Изидора в «Зенит» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +673

      cska1948 17 минут назад

      Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»
      ---------------
      Как зачем? За деньгами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      Alemann 53 минуты назад

      Я не понимаю, зачем он Зениту. Сомневаюсь, что это новый Малком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3692

      FRZZ 1 час назад

      Что тут понимать? Больше денег дали, и он перешёл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8699

      nik55 1 час назад

      в голове только деньги----просто кто то подсказал давай к нашей дойной корове

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 