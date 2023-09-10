Жена Мамаева восхитилась его победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева Надин отреагировала на его победу в реалити-шоу «Выжить в Дубае».
«Одним словом – победитель! Всегда и во всем! Честный, справедливый, сильный, умный, верный и любящий, умеющий дружить! Люди меняются тогда, когда хотят меняться и когда находятся в благоприятной связи. Горжусь – мой мужчина», – написала супруга спортсмена в соцсети.
- Полузащитник завершил карьеру в феврале.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».
- В 2018-2019 годах Мамаев был в тюрьме.
Источник: «Бомбардир»