Жена Мамаева восхитилась его победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева Надин отреагировала на его победу в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Одним словом – победитель! Всегда и во всем! Честный, справедливый, сильный, умный, верный и любящий, умеющий дружить! Люди меняются тогда, когда хотят меняться и когда находятся в благоприятной связи. Горжусь – мой мужчина», – написала супруга спортсмена в соцсети.