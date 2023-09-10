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    • Жена Мамаева восхитилась его победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

    Жена Мамаева восхитилась его победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

    Супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева Надин отреагировала на его победу в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

    «Одним словом – победитель! Всегда и во всем! Честный, справедливый, сильный, умный, верный и любящий, умеющий дружить! Люди меняются тогда, когда хотят меняться и когда находятся в благоприятной связи. Горжусь – мой мужчина», – написала супруга спортсмена в соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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