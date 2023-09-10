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    Лайзанс объяснил тренерский успех Газзаева

    Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс охарактеризовал тренера Валерия Газзаева.

    – Что за тренер и человек Валерий Газзаев?

    – Во-первых, Газзаев – тренер-максималист, который пытался из каждого футболиста выжать максимум. Георгиевич мог пробить потолок футболиста, который, по мнению игрока, был максимумом. Но вот и нет – Газзаев увеличивал его потенциал.

    Во-вторых, Газзаев – тренер-победитель, он очень требовательный. Эти черты характера принесли ЦСКА большие победы.

    • Газзаев-тренер 4 раза выигрывал чемпионат России.
    • Он приводил ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.
    • В 2016-2021 годах Газзаев был депутатом Госдумы РФ.

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    Источник: Sport24

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