Лайзанс объяснил тренерский успех Газзаева

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс охарактеризовал тренера Валерия Газзаева.

– Что за тренер и человек Валерий Газзаев?

– Во-первых, Газзаев – тренер-максималист, который пытался из каждого футболиста выжать максимум. Георгиевич мог пробить потолок футболиста, который, по мнению игрока, был максимумом. Но вот и нет – Газзаев увеличивал его потенциал.

Во-вторых, Газзаев – тренер-победитель, он очень требовательный. Эти черты характера принесли ЦСКА большие победы.