Лайзанс объяснил тренерский успех Газзаева

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс охарактеризовал тренера Валерия Газзаева.
– Что за тренер и человек Валерий Газзаев?
– Во-первых, Газзаев – тренер-максималист, который пытался из каждого футболиста выжать максимум. Георгиевич мог пробить потолок футболиста, который, по мнению игрока, был максимумом. Но вот и нет – Газзаев увеличивал его потенциал.
Во-вторых, Газзаев – тренер-победитель, он очень требовательный. Эти черты характера принесли ЦСКА большие победы.
- Газзаев-тренер 4 раза выигрывал чемпионат России.
- Он приводил ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.
- В 2016-2021 годах Газзаев был депутатом Госдумы РФ.
Источник: Sport24