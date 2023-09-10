Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например»

Виталий Милонов, депутат Госдумы и участник СВО, не против, чтобы нападающий «Спартака» Квинси Промес получил паспорт России.

Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.

Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.

Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

– В новейшей истории были случаи, когда люди, совершившие какие-то нехорошие вещи, получали корректировку своей биографии через что-то хорошее, полезное, например, в зоне СВО. Никоим образом не сравниваю эти ситуации с ситуацией Промеса, но в принципе, если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень.

Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая – голландская. Там наркотики все курят направо и налево. Это самая первая страна, где был легализован гашиш.

А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь.

– То есть надо выдавать паспорт?

– Думаю, да, надо давать. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать.