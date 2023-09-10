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    • Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например»

    Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например»

    Виталий Милонов, депутат Госдумы и участник СВО, не против, чтобы нападающий «Спартака» Квинси Промес получил паспорт России.

    • Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

    – В новейшей истории были случаи, когда люди, совершившие какие-то нехорошие вещи, получали корректировку своей биографии через что-то хорошее, полезное, например, в зоне СВО. Никоим образом не сравниваю эти ситуации с ситуацией Промеса, но в принципе, если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень.

    Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая – голландская. Там наркотики все курят направо и налево. Это самая первая страна, где был легализован гашиш.

    А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь.

    – То есть надо выдавать паспорт?

    – Думаю, да, надо давать. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +342

      Александр.Т. 2 часа назад

      Интересно он был на передовой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5005

      Ziklop > Александр.Т. 1 час назад

      ты про видео в инете ? где этот "клоун" типо к пушке 51 года выпуска снаряды подносит. это очень далеко от передовой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > Ziklop 49 минут назад

      А ты ? Близко к передовой ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7252

      Из Твери Леха 3 часа назад

      В Русич.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6295

      AtticusFinch 3 часа назад

      даже сказать нечего - уже и не смешно от этих мыслей "умных"...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6857

      Давид59 3 часа назад

      Когда это у нас паспорта забирались за совершённые преступления? Наверное я что-то пропустил. Но в любом случае в предложении отправить Квинси в зону СВО что-то есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1242

      Krics 4 часа назад

      О ведь это тот депутат,заботясь о женском здоровье,запретил носить кружевное белье,ихмо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9997

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Из логики этого депутата, Промес сейчас все таки уголовно наказуем ?!
      Или , тут все,без логики ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5005

      Ziklop > САДЫЧОК 3 часа назад

      у них есть логика? их логика фантазировать и вешать лапшу населению!

      2
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      ...
      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > Ziklop 3 часа назад

      Не понял тебя.Депутат за сво...А ты чо? Против ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1545

      rac531 4 часа назад

      Не надо ругать убогого(
      Депутат - он везде депутат((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Krics 4 часа назад

      Было бы смешно,если не было бы так грустно,такие люди управляют Нашей Страной,ихмо.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2607

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      сам то Милонов "скорректировал свою биографию", пофоткавшись в зоне СВО и за одно за это получив звание лейтенанта, быстро свалив в родное кресло Госдумы)

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything 4 часа назад

      Гыыы..А Милонов прав .Промес преступник, пущай отрабатывает свой косяк в Нидерландии тута-в России. Через СВО...И согласие Промеса не надо спрашивать. Ежели ты в России -ты должон жить по законам военного времени.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24211

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 4 часа назад

      Из окопа пишешь ???

      6
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      ...
      Рейтинг: +595

      timon2401 > ramblernasheveverything 4 часа назад

      ну так то в первую очередь наверное надо всех тех кто эт развязал, а уж потом людей приезжих туда приплетать

      4
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      Рейтинг: +1545

      rac531 > ramblernasheveverything 4 часа назад

      Указанное относится к русским парням, например, Фернандесу, Клаудиньо, а также Венделу, Мантуану и т.д.?

      3
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      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > timon2401 3 часа назад

      кто эт развязал===Хто ?

      0
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      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > rac531 3 часа назад

      Неее...Эти русские парни не под уголовным преследованием...Пущай играют.

      0
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