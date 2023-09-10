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  • Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например»

Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например»

10 сентября 2023, 17:50
14

Виталий Милонов, депутат Госдумы и участник СВО, не против, чтобы нападающий «Спартака» Квинси Промес получил паспорт России.

  • Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

– В новейшей истории были случаи, когда люди, совершившие какие-то нехорошие вещи, получали корректировку своей биографии через что-то хорошее, полезное, например, в зоне СВО. Никоим образом не сравниваю эти ситуации с ситуацией Промеса, но в принципе, если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень.

Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая – голландская. Там наркотики все курят направо и налево. Это самая первая страна, где был легализован гашиш.

А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь.

– То есть надо выдавать паспорт?

– Думаю, да, надо давать. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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Эном айс
1694358551
Обладатель краповых трусов высернул на всякий случай.
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edw7777
1694358940
Ну, милонов никогда умом не отличался...
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ScarlettOgusania
1694360440
сам то Милонов "скорректировал свою биографию", пофоткавшись в зоне СВО и за одно за это получив звание лейтенанта, быстро свалив в родное кресло Госдумы)
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Krics
1694361792
Было бы смешно,если не было бы так грустно,такие люди управляют Нашей Страной,ихмо.
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САДЫЧОК
1694362836
Из логики этого депутата, Промес сейчас все таки уголовно наказуем ?! Или , тут все,без логики ?
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Давид59
1694364659
Когда это у нас паспорта забирались за совершённые преступления? Наверное я что-то пропустил. Но в любом случае в предложении отправить Квинси в зону СВО что-то есть
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ArReal
1694366247
даже сказать нечего - уже и не смешно от этих мыслей "умных"...
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Из Твери Леха
1694366419
В Русич.
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Александр.Т.
1694369923
Интересно он был на передовой?
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Mikki -Spb
1694934502
Позор Спартаку!!! в приобретении и укрывательстве уголовника!!! А потом ещё и паспорт выдают.. нонсенс просто, он "хороший парень" а ведёт себя как последняя мраз# Зарема,Соболиное ****# просто полный букет с тваря### ПОЗОР
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