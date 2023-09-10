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    Жирков рассказал, что ему тяжело дается учеба на тренера

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о ходе обучения на тренерскую лицензию.

    «Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали. Все, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями. Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Я думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА, я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных – помощником. В целом интересно, но сложно.

    Меня никто не звал к себе постажироваться. Я думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», – сказал Жирков.

    • Жирков в этом году закончил карьеру.
    • Он играл в АПЛ за «Челси».
    • Жирков – победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +170

      Купа Купыч 2 часа назад

      Так у тебя и жена дура.

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      Рейтинг: +7878

      mihail200606 6 часов назад

      При отсутствии мозга всегда тяжело учиться... если как то он сказал, что в Бразилии говорят по бразильски,то в общем уровень интеллекта понятен.. ну а у жены его солнце вокруг земли вращается))

      2
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      Рейтинг: +5323

      Эном айс > mihail200606 5 часов назад

      А ты полистай интернет ,кого назвали самым начитанным футболистом РПЛ..
      Именно Юру.А жена.это отдельно от котлет.

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