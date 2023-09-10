Жирков рассказал, что ему тяжело дается учеба на тренера

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о ходе обучения на тренерскую лицензию.

«Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали. Все, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями. Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Я думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА, я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных – помощником. В целом интересно, но сложно.

Меня никто не звал к себе постажироваться. Я думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», – сказал Жирков.