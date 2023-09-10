Жирков объяснил природу своей скромности

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о своей скромности.

«Скромность? Наверное, я хорошо воспитан. Родители хорошо воспитали.

Когда я попал в свою первую команду – ЦСКА, у меня перед глазами были примеры Сергея Семака, Элвера Рахимича. Они меня хорошо встретили. Наверное, моя карьера строилась так, что и я помогал молодым. Так что спасибо им», – сказал Жирков.