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    Жирков объяснил природу своей скромности

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о своей скромности.

    «Скромность? Наверное, я хорошо воспитан. Родители хорошо воспитали.

    Когда я попал в свою первую команду – ЦСКА, у меня перед глазами были примеры Сергея Семака, Элвера Рахимича. Они меня хорошо встретили. Наверное, моя карьера строилась так, что и я помогал молодым. Так что спасибо им», – сказал Жирков.

    • Жирков в этом году закончил карьеру.
    • Он играл в АПЛ за «Челси».
    • Жирков – победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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