Жирков объяснил природу своей скромности

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о своей скромности.
«Скромность? Наверное, я хорошо воспитан. Родители хорошо воспитали.
Когда я попал в свою первую команду – ЦСКА, у меня перед глазами были примеры Сергея Семака, Элвера Рахимича. Они меня хорошо встретили. Наверное, моя карьера строилась так, что и я помогал молодым. Так что спасибо им», – сказал Жирков.
- Жирков в этом году закончил карьеру.
- Он играл в АПЛ за «Челси».
- Жирков – победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
Источник: «Спорт-Экспресс»