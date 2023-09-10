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    • Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

    Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес вскоре должен получить паспорт России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев.

    – Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

    – Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

    – Запущен ли процесс?

    – На данный момент идет другой процесс.

    – Этот процесс связан с российским паспортом?

    – Да.

    • Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +666

      НикКин 1 час назад

      Там в европе еще много маньков убийц насильников педофилов и тп и тд может тоже паспорта раздадите чего уж там

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17943

      Garrincha58 2 часа назад

      ну это только у нас дают гражданства людям под следствиям в особо тяжких преступлениях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      АлексМак 3 часа назад

      Посмотрим на результат... Чиновники поймут или нет, что уголовникам иностранным ни при каких заслугах спортивных, нельзя давать российский паспорт. Это порочит государство наше. Высылать его отсюда, однозначно, - путь там у себя отбывает за свои заслуги.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1761

      Спартач80 > АлексМак 3 часа назад

      Вот не вам, мразотам педикулёзным, об этом верещать... Напомнить про вашего батюшку - педофила?....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34310

      oyabun 3 часа назад

      Антоха заслужил это гражданство гораздо бальше остальных! И оформлять его надо было гораздо раньше.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +16201

      Алексей З 4 часа назад

      А что удивительного ?
      Питерские латинос получили , а Промес подольше их в России играет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5304

      Эном айс 4 часа назад

      Баня,водка,гармонь
      и кокос..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24194

      Persona_non_Grata > Эном айс 2 часа назад

      Кокосом не злоупотребляй !!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2552

      jek718875 4 часа назад

      Антоха был подавлен, процесс пошёл, теперь в каждой игре будет по трёхе ложить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8876

      Беспонтий > jek718875 2 часа назад

      дай джек на счастье лапу мне.)

      и ударенье правильно поставить
      на слово ло"жить

      впрочем в русском языке такого слова нет
      по крайней мере
      сложно мне представить

      4
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      Рейтинг: +14923

      playsh 4 часа назад

      Что уж спорить,наш Антоха Промес истинный Россиянин.
      Или это только прерогатива "товарищей" из южно-американии?

      4
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      Рейтинг: +4150

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Стыдно то как! Надо не паспорт давать, а депортировать губошлёпа! Мало того, что Свинси Промяс преступник, так скоро ещё один приговор огласят за наркотики. Станет вообще рецидивистом, скрывающимся от правосудия в свинарне. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +170

      Купа Купыч 5 часов назад

      Выдать паспорт и впороть пятнашку за наркоту.

      1
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