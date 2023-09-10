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  • Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

10 сентября 2023, 09:44
11

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вскоре должен получить паспорт России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев.

– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

– Запущен ли процесс?

– На данный момент идет другой процесс.

– Этот процесс связан с российским паспортом?

– Да.

  • Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
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ВетеR
1694329761
уголовник нашел пристанище....
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Купа Купыч
1694330888
Выдать паспорт и впороть пятнашку за наркоту.
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Plyash
1694332988
Что уж спорить,наш Антоха Промес истинный Россиянин. Или это только прерогатива "товарищей" из южно-американии?
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jek718875
1694333649
Антоха был подавлен, процесс пошёл, теперь в каждой игре будет по трёхе ложить
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Эном айс
1694334165
Баня,водка,гармонь и кокос..
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oyabun
1694336816
Антоха заслужил это гражданство гораздо бальше остальных! И оформлять его надо было гораздо раньше.
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АлексМак
1694338672
Посмотрим на результат... Чиновники поймут или нет, что уголовникам иностранным ни при каких заслугах спортивных, нельзя давать российский паспорт. Это порочит государство наше. Высылать его отсюда, однозначно, - путь там у себя отбывает за свои заслуги.
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Garrincha58
1694343266
ну это только у нас дают гражданства людям под следствиям в особо тяжких преступлениях
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НикКин
1694344875
Там в европе еще много маньков убийц насильников педофилов и тп и тд может тоже паспорта раздадите чего уж там
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