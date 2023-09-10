Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вскоре должен получить паспорт России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев.

– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

– Запущен ли процесс?

– На данный момент идет другой процесс.

– Этот процесс связан с российским паспортом?

– Да.

Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.

Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.

Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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