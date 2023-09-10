Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вскоре должен получить паспорт России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев.
– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?
– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.
– Запущен ли процесс?
– На данный момент идет другой процесс.
– Этот процесс связан с российским паспортом?
– Да.
- Против Промеса в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Он обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
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Источник: «РБ Спорт»