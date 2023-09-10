Ветеран ЦСКА считает российский футбол «безобразным и очень слабым»

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, высказался об уровне российского футбола.

– Алекс действительно сильнее Александра Головина, [как об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин]?

– Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол.

Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей.