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    • Ветеран ЦСКА считает российский футбол «безобразным и очень слабым»

    Ветеран ЦСКА считает российский футбол «безобразным и очень слабым»

    Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, высказался об уровне российского футбола.

    – Алекс действительно сильнее Александра Головина, [как об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин]?

    – Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол.

    Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей.

    • Головин уже 5 лет играет за «Монако».
    • Он куплен у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • 11 сентября сборная России сыграет с молодежной сборной Египта, 12 сентября – с Катаром.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16201

      Алексей З 4 часа назад

      Старческое ворчание.
      Не стоит сравнивать футбол и игроков разных покалений. Были взлёты и подения, ну так у всех.

      0
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      Рейтинг: +1236

      Krics 6 часов назад

      Сидят два старых еврея,проходит мимо девушка в мини.
      "Раньше сразу вставал
      -"да не те девки нынче пошли ",ихмо

      0
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      ...
      Рейтинг: +1236

      Krics > Krics 6 часов назад

      Ни чего личного, 82 года,пора о "высоком"подумать,что ты мог,сейчас юниоры выполняют,ихмо.

      0
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