26.11.2024, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-1-3-1
49
Тороп
22
Гайич
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-2-2-1-2
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
22
Ходжа
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Безруков
8
Йочич
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
21
Зотов
51
Рожков
51
Рожков
21
Зотов
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
7
Фамейе
19
Даку
19
Даку
7
Фамейе
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»