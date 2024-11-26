Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»