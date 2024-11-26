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  • ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 19:20
ЦСКА
26.11.2024, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рубин
20' Келлвен 29' А. Файзуллаев 38' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
3-2-1-3-1
49
Тороп
22
Гайич
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-2-2-1-2
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
22
Ходжа
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Безруков
8
Йочич
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
21
Зотов
51
Рожков
51
Рожков
21
Зотов
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
7
Фамейе
19
Даку
19
Даку
7
Фамейе
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Рубина», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин»

ЦСКА – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин ЦСКА
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