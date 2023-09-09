Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Эменике назвал единственный сложный момент за период карьеры в «Спартаке»

    Эменике назвал единственный сложный момент за период карьеры в «Спартаке»

    Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о сложностях, когда московскую команду возглавлял Унаи Эмери.

    «Единственный сложный момент в «Спартаке» был, когда назначили Эмери. Он не ставил меня в состав, но у каждого тренера свой стиль. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем.

    У нас хорошие отношения. Мы потом виделись, когда «Фенербахче» проводил товарищеский матч с его «Севильей». Хорошо пообщались», – заявил Эменике.

    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
    • Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.

    Новости по теме
    Эменике объяснил, почему закончил карьеру в 32 года
    «Это было невозможно»: экс-спартаковец Эменике – о трансфере в ЦСКА
    Эменике перешел в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 