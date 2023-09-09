Эменике назвал единственный сложный момент за период карьеры в «Спартаке»

Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о сложностях, когда московскую команду возглавлял Унаи Эмери.

«Единственный сложный момент в «Спартаке» был, когда назначили Эмери. Он не ставил меня в состав, но у каждого тренера свой стиль. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем.

У нас хорошие отношения. Мы потом виделись, когда «Фенербахче» проводил товарищеский матч с его «Севильей». Хорошо пообщались», – заявил Эменике.