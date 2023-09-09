Карпин: «Если бы в России мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о нежелании российских футболистов уезжать в Европу.
– Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным.
– Попробовать другой чемпионат?
– Это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег.
- Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад» в 1994 году.
- Позднее он также поиграл за «Валенсию» и «Сельту».
- Завершил профессиональную карьеру в Испании в 2005-м.
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Источник: «Чемпионат»