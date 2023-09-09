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    • Отбор ЧМ-2026. Бразилия разгромила Боливию, Уругвай победил Чили

    Отбор ЧМ-2026. Бразилия разгромила Боливию, Уругвай победил Чили

    В ночь на субботу состоялись еще два матча 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

    Сборная Бразилии крупно обыграла Боливию со счетом 5:1. У Неймара и Родриго по два гола и одному ассисту, Рафинья оформил 1+1.

    Уругвай дома оказался сильнее Чили – 3:1. Николас де ла Крус сделал 2+1, еще гол на счету Федерико Вальверде, две результативные передачи у Дарвина Нуньеса. За гостей отличился 36-летний Артуро Видаль.

    Отбор ЧМ-2026. Южная Америка. 1-й тур

    Бразилия – Боливия – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Родриго, 24; 2:0 – Рафинья, 47; 3:0 – Родриго, 53; 4:0 – Неймар, 61; 4:1 – Абрего, 78; 5:1 – Неймар, 90+3.

    Уругвай – Чили – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – де ла Крус, 38; 2:0 – Вальверде, 45+2; 3:0 – де ла Крус, 71; 3:1 – Видаль, 74.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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