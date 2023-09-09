Введите ваш ник на сайте

Уругвай - Чили

09.09.2023, Суббота, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур Уругвай - Чили
...
Матч начнется в 02:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
18 тур
30 марта, среда 02:30 Чили 0:2 Уругвай
1 тур
9 октября, пятница 01:45 Уругвай 2:1 Чили
Кубок Америки 2021, группа A
3 тур
22 июня, вторник 00:01 Уругвай 1:1 Чили
Кубок Америки 2019, группа C
Групповой этап, 3 тур
25 июня, вторник 02:00 Чили 0:1 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 02:30 Чили 3:1 Уругвай
4 тур
18 ноября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
25 июня, четверг 02:30 Чили 1:0 Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Чили 1:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
12 тур
27 марта, среда 03:30 Чили 2:0 Уругвай
3 тур
12 ноября, суббота 02:00 Уругвай 4:0 Чили
Кубок Америки 2011, группа C
2 тур
9 июля, суббота 02:15 Уругвай 1:1 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2010

18 ноября, четверг 02:00 Чили 2:0 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 