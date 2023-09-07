18 футболистов дебютировали за сборную России

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта со счетом 1:1.
В Суэце за российскую сборную дебютировали 18 футболистов:
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Виктор Александров («Пари НН»)
- Дмитрий Васильев («Зенит»)
- Ярослав Гладышев («Динамо»)
- Андрей Лангович («Ростов»)
- Вячеслав Литвинов («Сочи»)
- Тамерлан Мусаев («Балтика»)
- Даниил Кузнецов («Рубин»)
- Данила Прохин («Ростов»)
- Никита Ермаков (ЦСКА)
- Кирилл Кравцов («Сочи»)
- Ярослав Михайлов («Пари НН»)
- Степан Оганесян («Оренбург»)
- Никита Салтыков («Крылья Советов»)
- Владислав Шитов («Крылья Советов»)
- Виктор Мелехин («Ростов»)
- Илья Вахания («Ростов»)
- Егор Погостнов («Локомотив»)
Источник: «Бомбардир»