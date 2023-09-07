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    18 футболистов дебютировали за сборную России

    Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта со счетом 1:1.

    В Суэце за российскую сборную дебютировали 18 футболистов:

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2023 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа 9 часов назад

      Да всех надо везти с российскими паспортами

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